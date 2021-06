Calciomercato Inter, si aspettano segnali in uscita. Contesa per il difensore

Calciomercato Inter, in uscita si attendono segnali. Questa la situazione di Joao Mario e Nainggolan che, ad oggi, risultano essere ancora calciatori nerazzurri. Nella prossima settimana, come riporta stamane il Tuttosport (domenica 27 giugno 2021, ndr), potrebbero esserci dei movimenti importanti. Intanto sul giovane difensore Pirola è in atto una contesa.

Per quanto riguarda la situazione del portoghese sembrerebbe in stallo con lo Sporting ancora non tagliato fuori del tutto e l'interesse palesato dal Benfica: "Il club portoghese, dopo ver fatto capire all'Inter di essere pronto a sborsare 7,5 milioni per acquistarlo, si sono fermati a 5 bonus compresi. Il club nerazzurro, che ha a bilancio Joao Mario per 6,8 milioni, ovviamente ha detto no, ma anche il giocatore si è indispettito". E prosegue: "Lo stesso avrebbe dunque chiesto al suo agente Pastorello di guardarsi attorno, valutando le proposte di Villareal e Nizza, anche se pure il Benfica sembra interessato".

Sul belga invece la situazione è leggermente diversa in quanto la questione ruota attorno alla buonuscita infatti: "L'Inter sa che il Cagliari non potrà mai acquistare il giocatore per la cifra minima per evitare una minusvalenza - ovvero 9,6 milioni - e ha quindi deciso di andare oltre, liberando il belga; però Marotta e ausilio non vogliono corrispondere una buonuscita al "Ninja" che la prossima stagione, l'ultima da contratto con l'Inter, guadagnerà quasi 4,5 milioni". Non resta dunque che attendere una risoluzione con l'ex giallorosso che poi andrà a firmare un contratto pluriennale con il club sardo.

Capitolo Pirola. Il giovane difensore, classe 2002, di proprietà dell'Inter è stato messo sul mercato - solamente in prestito - ed il Monza sarebbe il favorito per riaverlo anche nella prossima stagione. Ciononostante ora su di lui si sarebbero fatti vivi altri club di Serie B come il Parma e di A come il Sassuolo. Saranno dunque ora i nerazzurri a decidere quale potrà essere la destinazione migliore in ottica di una crescita per il futuro.