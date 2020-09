Calciomercato Inter, settimana importante: Kolarov, Vidal e Darmian (CdS)

Calciomercato Inter, i nerazzurri secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport starebbero per chiudere tre trattative per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione che partirà tra pochissime settimane. Il diktat di questa sessione di mercato - oltre all'aspetto finanziario - è quello dell'esperienza nel panorama internazionale ed italiano per essere sin da subito competitivi.

In questi termini dunque si svolgerà la campagna di rinforzi della Benamata che dopo l'imminente arrivo di Kolarov dalla Roma per circa un milione e 500 mila euro: "L’affare è concluso sia con il giocatore che con la Roma e si attende l’ultima partita con la Nazionale prima di iniziare la trafila tra visite (lunedì o martedì) e firma". Per il cileno Arturo Vidal la situazione è leggermente diversa infatti come riportato dal quotidiano: "Il centrocampista ha un accordo con l’Inter, ma l’agente è al lavoro per trovare un’intesa per liberarsi dal Barça e, al contempo, ottenere una buonuscita come avvenuto per Sanchez allo United". Voci vorrebbero anche che il cileno avrebbe riferito al suo agente di farlo liberare a zero per arrivare al più presto a Milano, non resta che aspettare e vedere gli sviluppi.

Un nuovo profilo, o meglio già molto conosciuto - poiché accostato per diverse stagioni alla maglia nerazzurra - è quello di Matteo Darmian che potrebbe andare a sostituire Cristiano Biraghi rientrato alla Fiorentina per fine prestito. Il terzino risulta un vero e proprio pallino di mister Conte che lo ha già allenato nella su avventura in Nazionale. I nerazzurri avevano co-gestito l’operazione che ha portato l’ex United al Parma con la promessa di portarlo ad Appiano Gentile nell’estate 2020. Le parti sono state molto vicine già nella finestra di mercato invernale, ma poi non si raggiunse l'accordo ed arrivarono Young e Moses. Ora tutto sembrerebbe presupporre per una chiusura felice della trattativa: “La prossima settimana abbraccerà i nuovi compagni". Così riporta il Corriere dello Sport.

Sarà dunque un'Inter maggiormente esperta quella che si ritroverà a partire da lunedì al centro tecnico Suning per iniziare a programmare una nuova stagione per ambire ai vertici del campionato e non solo. Le strategie di mercato sono cambiate dopo il summit tra dirigenza ed allenatore. Sarà la scelta giusta? Sarà il tempo e soprattutto il campo a dircelo.