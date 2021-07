Calciomercato Inter, scatto Nandez! Nainggolan? Questa è ora la strategia

Calciomercato Inter: con Nandez avanti tutta. E' oramai l'uruguayano l'oggetto dei desideri nerazzurri. E, ieri, nuovi passi avanti sono stati compiuti nella trattativa. Uno scatto, quello descritto oggi da La Gazzetta dello Sport, che fa pensare in modo ottimistico.

"Sì, perché Nandez ha finalmente un prezzo: 5 milioni per il prestito, secondo la richiesta formulata ieri dal Cagliari. Sono ancora troppi per l’Inter che, però, ha accolto con piacere l’altra faccia della medaglia: si nota un’evidente apertura della controparte nella formula di pagamento con riscatto nel 2022", rimarca il quotidiano.

E poi c'è anche Nainggolan: destinato a tornare in Sardegna, seguendo Dalbert. Serve comunque pazienza, ammonisce il giornale che ricostruisce nel dettaglio il contatto diretto di ieri, anche sul fronte del centrocampista.

"In sede all’Inter c’erano il d.s. del Cagliari Stefano Capozzucca e lo stato maggiore dell’Inter con l’a.d.Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio. Più che la risoluzione del contratto, in attesa di consultare anche il giocatore e il suo agente Alessandro Beltrami, si punta a un altro anno di prestito per il belga, il cui contratto scade nel 2022. Questo consentirebbe di evitare fastidiose minusvalenze".

Intanto Nandez ha ottenuto qualche giorno di vacanza in più: il giusto viatico per aspettare la conclusione di una trattativa che le parti hanno interesse a portare a compimento.