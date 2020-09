Calciomercato Inter, Salcedo torna in prestito all'Hellas Verona

Era nell'aria e adesso arriva l'ufficialità. Eddie Salcedo lascia di nuovo i nerazzurri e torna in prestito in terra veneta, all'Hellas Verona di Juric che da tempo chiedeva al proprio club un suo ritorno.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento si attende solo il via libera definitivo della dirigenza meneghina, che continuerà poi a sfoltire la rosa obiettivamente molto numerosa. I bilanci richiedono sforzi e sacrifici e non a caso, anche la stessa campagna acquisti sarebbe stata improntata in questo modo. Oltre a Salcedo, anche lo stesso Antonio Candreva sembra essere sempre più lontano dai Milano: con il via libera del giocatore, resta da trovare solo l'accordo fra i due club, con l'Inter che chiede un conguaglio di 3 milioni.

La trattativa è in dirittura d'arrivo: come per Salcedo, si attende il sì definitivo della dirigenza.