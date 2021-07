Calciomercato Inter, rispunta Alonso? Perisic, e il pensiero di Inzaghi

Calciomercato Inter, rispunta l'idea Marcos Alonso. Il mancino del Chelsea è chiuso in Inghilterra dalla folta concorrenza e, dopo essere stato accostato già in ripetute sessioni ai nerazzurri, potrebbe tornare in auge in questa.

La Gazzetta dello Sport spiega la situazione: "Alonso era il nome forte offerto dal Chelsea all’Inter all’interno del pacchetto per arrivare all’acquisto di Achraf Hakimi, e il suo profilo sembrava perfetto per il ruolo di esterno sinistro, proprio perché già inseguito diverse volte da Marotta e Ausilio durante l’era Conte. Oggi i Blues valuterebbero solo una cessione definitiva e alle loro condizioni, con una richiesta iniziale di almeno 15-20 milioni. Però Alonso ha fatto capire al suo club che vorrebbe più spazio per giocare e che è pronto a cambiare aria. Basterà per essere accontentato?".

In attesa di novità su questo fronte, i nerazzurri hanno da giocarsi delle carte in casa. Come rimarca il quotidiano infatti, "oggi l’Inter si gode il figlio prodigo Dimarco e aspetta il rientro in gruppo di Perisic, che al momento viene considerato il titolare della corsia mancina per la prossima stagione, dopo aver dimostrato con Conte di poter coprire il ruolo con forza fisica e qualità. Inzaghi stravede per il croato". Valutazioni in corso, insomma, all'Inter, e non solo per la dibattutissima fascia destra.