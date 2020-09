Calciomercato Inter, Ranocchia e Borja Valero nel mirino del Genoa

Continua senza sosta la sessione estiva di mercato dell'Inter di Antonio Conte. Tutto, a maggior ragione in questo in questo periodo storico ed economico non di certo dei migliori, passerà dalle cessioni e dallo sfoltimento della rosa. così da poter incassare somme di denaro che possano poi essere reinvestite . Senza considerare i nomi di Perisic, Joao Mario, Nainggolan o Vecino, sempre più lontani da Milano, anche lo stesso Andrea Ranocchia potrebbe lasciare i meneghini.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ex difensore del Bari sarebbe finito nel mirino del Genoa, desideroso di riportarlo in Liguria. Vivo è anche l'interesse del club del presidente Preziosi per Borja Valero che una volta rescisso il contratto con i nerazzurri, ha ricevuto l'attenzione di numerose compagini fra cui anche Parma, Hellas Verona e Betis Siviglia. Insomma, la classe e l'esperienza del centrocampista spagnolo, autentico professionista per quanto dimostrato all'ombra della Madonnina, non tramontano mai.