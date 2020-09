Calciomercato Inter, proposta di rinnovo in vista per Lautaro Martinez

Una lunga telenovela, durata mesi, che ora forse trova il suo epilogo. Lautaro Martinez è sempre più lontano dal Barcellona e non a caso, la decisa virata su Depay, la dice lunga su come le speranze di portare l'argentino in Catalogna si siano ridotte all'osso.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la pista che porta all'ex Racing sembra ormai essersi raffreddata. Di conseguenza, l'Inter proverà adesso ad impostare un rinnovo di contratto con un ingaggio sostanzialmente raddoppiato rispetto a quello attuale. Il club di Viale della Liberazione propone dal canto suo un rinnovo a 5 milioni di euro a stagione più bonus, gli agenti dell'attaccante ne pretenderebbero uno superiore a 7 milioni.

Il braccio di ferro potrà quindi risolversi a metà strada, tenendo sempre presente la clausola rescissoria da 110 milioni di euro che la dirigenza meneghina vorrebbe eliminare per evitare in futuro spiacevoli sorprese.