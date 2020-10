Calciomercato Inter, pronte due nuove cessioni: scrematura completata

Trentadue giocatori in rosa erano fin troppi. Fra ritorni dai prestiti e nuovi acquisti, l'Inter si è ritrovata di colpo con una rosa molto ampia e il lavoro della dirigenza non è stato di certo facile. Dopo la cessione per certi versi discutibile di Godin, i nerazzurri hanno poi continuato e ormai ultimato il programma delle cessioni: oltre all'uruguaiano, sono partiti Candreva , Valero, Dalbert e Biraghi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il club di Viale della Liberazione non si è fermata ed infatti starebbe per concludere la cessione di Nainggolan direzione Cagliari, oltre alla rescissione contrattuale imminente di Asamoah( probabile approdo in MLS) e il tentativo di accordo con il Napoli per Vecino. Liberare spazio nella rosa era di cruciale importanza e ad oggi, l'unico non ancora in grado di accasarsi altrove resta Joao Mario.

Un vera e proprio scrematura della rosa necessaria anche per monetizzare in quanto, tenere conto della situazione finanziaria ad oggi è il principale leitmotiv.