Calciomercato Inter, priorità alla fascia sinistra: Marotta ha deciso l'obiettivo

L'Inter, nonostante l'emergenza Coronavirus, continua a lavorare sul mercato in entrata. I nerazzurri cercano di puntellare la retroguardia, precisamente la fascia sinistra dove sarebbe stato adocchiato un obiettivo. Marotta adesso valuta la strategia, anche se ci sarebbe da superare la concorrenza della Juventus oltre ovviamente a sborsare una cifra succosa per regalare a Conte un identikit valido per quella corsia.



Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport i nerazzurri avrebbero messo in cima alla loro wishlist Emerson Palmieri, Il laterale sembrerebbe essere diventato un esubero al Chelsea e con Asamoah e Biraghi in uscita la scelta ricadrebbe proprio sull'ex Roma, complice anche la strada tortuosa per arrivare a Marcos Alonso (da tempo sul taccuino della dirigenza).



Base d'asta? 30 milioni. Una cifra ritenuta al momento troppo elevata per strappare il calciatore ai Blues, ma nonostante questo la pista che porterebbe a Emerson Palmieri sarebbe quella più percorribile. Ashley Young è ormai alla corte di Conte: l'ex Manchester United va verso la permanenza ad Appiano Gentile, anche se il profilo dell'inglese non basterebbe per rinforzare un binario al momento povero di alternative.