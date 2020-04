Calciomercato Inter, pioggia di soldi con una cessione: Marotta sorride

Mauro Icardi sembrerebbe essere finito da tempo nel mirino della Juventus. Il centravanti albiceleste piace molto ai bianconeri, con Paratici che avrebbe già avviato i contatti per l'approdo dell'attaccante a Torino. L'Inter si sfrega le mani: l'ipotesi di riscatto da parte del Psg di Al-Khelaifi è concreta, ma in caso di arrivo dell'argentino in Italia scatterebbe una serie di clausole utili per riempire le casse del club targato Suning.



La dirigenza nerazzurra otterrebbe 10 milioni in più rispetto al riscatto prefissato di 70 nel contratto col club parigino, con il Corriere della Sera che svela un dettaglio non irrilevante nell'affare. Secondo il noto quotidiano qualora si dovesse procedere alla cessione dell'intero cartellino alla Juve, l'Inter incasserebbe in un'unica soluzione 80/85 milioni.



Una cifra sostanziosa considerando il vero valore del calciatore, oltre ai mille paletti imposti nell'attuale contratto per racimolare una succosa cifra dall'addio dello scontento esubero. Da Parigi filtra la volontà di acquistare "Maurito" a titolo definitivo, ma in caso di accordo con Agnelli & Co. ci sarebbe una pioggia di soldi su Viale della Liberazione. Marotta, dopo aver agito in maniera molto astuta, adesso sorride.