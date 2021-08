Calciomercato Inter, offerta Arsenal: Lacazette per Lautaro! La risposta...

Calciomercato Inter: una clamorosa operazione di mercato bussa da Londra, sponda Arsenal. Ma, a Milano, non trova certo terreno fertile. Il protagonista? Lautaro Martinez, attaccante corteggiatissimo a livello internazionale, e laureatosi Campione d'America con la propria Nazionale quest'estate.

La Gazzetta dello Sport racconta l'avvicinamento: "I Gunners hanno realmente tentato un approccio per Lautaro. E l’hanno fatto proponendo uno scambio con il francese Lacazette. Il no dell’Inter è stato secco, non è questa la via per tentare i nerazzurri sul fronte dell’argentino".

L'Inter quindi fa muro sul Toro. "Marotta e Ausilio - spiega il giornale - valutano l’argentino non meno di 80 milioni di euro. Se un club arriverà davvero a quel tetto, magari anche con l’inserimento di contropartite gradite all’Inter, allora il discorso cessione potrebbe aprirsi".

Ma non c'è oggi all'orizzonte questa possibilità. Il quotidiano conferma le difficoltà sul rinnovo. Lautaro avrebbe chiesto una cifra più alta rispetto ai 4.5 richiesti con il vecchio entourage. Poi Lautaro ha cambiato agente, e le richieste sarebbero diventate più esose.

L'Inter non sarebbe intenzionata ad andare oltre. Quanto all'Atletico Madrid, altro club accostato ripetutamente a Lautaro, non esisterebbe una proposta ufficiale. A differenza di quanto successo con Lukaku e il certificato interesse del Chelsea, con tanto di maxi offerta d'ingaggio al forte centravanti belga che ha comunque declinato.