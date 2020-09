Calciomercato Inter, non tramonta la pista Dzeko: i nerazzurri restano vigili

Combattenti veri e propri in campo e fuori. La campagna acquisti nerazzurra starebbe rispettando proprio questo leitmotiv e l'intento è quello di continuare proprio su questa falsa riga. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, assodati gli acquisti quasi certi di Kolarov e Vidal, in casa nerazzurra non è assolutamente tramontata l'ipotesi Edin Dzeko.

L'attaccante bosniaco, nel mirino anche della Juventus, vedrebbe di buon grado un suo eventuale approdo in quel di Milano ma al momento la Roma resta inamovibile, conscia dell'importanza del proprio centravanti nello scacchiere tattico di Fonseca.

Proprio la Juventus di Andrea Pirlo starebbe al momento trattando con il Barcellona e l'entourage del giocatore l'eventuale approdo a Torino di Luis Suarez. Infatti, qualora i bianconeri dovessero riuscire a concludere la trattativa, abbandonerebbero la pista che porta al bosniaco con i nerazzurri che nel caso in cui dovessero riuscire a monetizzare attraverso gli esuberi, potrebbero intensificare i contatti fra le parti. Insomma, tutto appare tutt'altro che scontato e di conseguenza, i colpi di scena potrebbero essere lì dietro l'angolo ad attendere i tifosi della "Beneamata".