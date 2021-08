Calciomercato Inter, niente Thuram. Ora sono altre due le idee per l'attacco

CALCIOMERCATO INTER - Non c'è più Thuram nei pensieri nerazzurri. Son cambiati i piani di Marotta e Ausilio per l'attacco. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport. Quando manca poco più di una settimana alla fine delle trattative, la corsa si restringe. Due, in particolare, i nomi per il quotidiano: Correa e Belotti.

Thuram, dicevamo, sarebbe stato depennato dalla lista. L'infortunio occorso al francese metterà ai box l'attaccante almeno per 45 giorni. E' invece un calciatore pronto - anche per la conoscenza già oliata del campionato italiano - Joaquin Correa. Il Tucu è stato al centro già di un'offerta da parte dell'Inter nelle ultime ore: 5 milioni per il prestito, più 25 per il riscatto. Lotito, invece, valuta l'attaccante oltre 35 milioni. C'è dunque distanza e i giochi non sarebbero fatti.

Permane l'idea di affidarsi ad un centravanti per ovviare ad eventuali problemi fisici di Dzeko. Dovesse l'Inter orientarsi verso una punta più strutturata, sarebbero due i nomi - per il quotidiano - all'altezza: Belotti in primis, e poi Scamacca.

Infine, la tentazione Insigne: poteva essere un colpo last minute, da centrare in un secondo momento, potrebbe anche diventare l'obiettivo primario su cui riversare gran parte del tesoretto destinato alla nuova punta, da affiancare a Dzeko, Lautaro e Sanchez.