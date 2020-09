Calciomercato Inter, nessun recompra per Pinamonti: troppi i 21 mln

Appare essere sempre più lontana l'opzione recompra dell'Inter relativa ad Andrea Pinamonti. Ceduto la scorsa estate al Genoa, il giovane attaccante in orbita Nazionale ha deluso in parte le aspettative, mettendo a referto poche reti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter non avrebbe quindi nessuna intenzione di esercitare l'opzione recompra in quanto troppi sono i 21 milioni che servirebbero per portare a termine l'affare. Tutto verrà rinviato alla prossima stagione, quando in base alle nuove condizioni che si verranno a creare, vedi ad esempio la cessione o meno dell'attaccante, la dirigenza valuterà il da farsi.

A prescindere da ciò, il club di Viale della Liberazione resta comunque alla finestra in ottica quarto attaccante. Ipotesi al momento non ve ne sono, ma se si dovesse concretizzare qualche occasione, l'ad Beppe Marotta non si farà sicuramente trovare impreparato.