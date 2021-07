Calciomercato Inter, Nandez tra smentite e incontri. La ricostruzione

Calciomercato Inter, passi avanti per Nandez. L'uruguayano (su cui ieri Marotta ha smentito), è balzato - per la Gazzetta dello Sport - in pole nelle preferenze del club nerazzurro e il suo nome viene accostato all'Inter con sempre più insistenza.

Il calciatore, intanto, freme per vestire la maglia nerazzurra. Come spiega il quotidiano oggi, c'è il sì del calciatore all'Inter. Ieri, peraltro, è andato in scena il summit con Pablo Bentancur, agente di Nandez. Passi avanti, dunque, anche se la richiesta del club sardo resta alta: 36 milioni di euro.

Tra dichiarazioni attendiste e passi concreti, la trattativa proseguirebbe. E non solo sul fronte Nandez. C'è infatti anche Dalbert nei pensieri della formazione sarda, oltre a Nainggolan e Agoume.

La formula gradita all'Inter per l'affare Nandez resta una sola: prestito con diritto di riscatto. Il momento decisivo potrebbe essere settimana prossima quando è in programma un incontro fra Marotta e Giulini. Lì il Cagliari dovrà offrire una risposta definitiva e l'Inter capirà i margini di una trattativa intricata.

Nandez piace per eclettismo, ma servono le condizioni giuste. Riuscirà, davvero, a realizzarsi il maxi-incastro col Cagliari?