Calciomercato Inter: Nandez e Bellerin insieme, si può. La svolta

Calciomercato Inter: può arrivare la doppietta sulla fascia destra. La Gazzetta dello Sport spiega oggi che la strategia dei nerazzurri potrebbe portare a ben due nuovi esterni, e non soltanto uno. Porte aperte, dunque, sia per Nandez, sia per Bellerin, i principali candidati accostati in queste settimane all'Inter e al ruolo che fu di Hakimi.

"L’ uno non esclude l’altro, perché c’è bisogno di allungare la rosa in vista di una stagione che l’Inter vuole vivere da protagonista, in Italia e in Europa", conferma il quotidiano oggi.

Non solo l'uruguayano, apprezzato per duttilità (può giocare anche in mezzo, come mezz'ala). "Anche Bellerin resta un candidato forte, e lo spagnolo più di Nandez ha le caratteristiche da vero esterno. In comune una cosa non secondaria: entrambi hanno chiesto la cessione ai club ed entrambi hanno già detto sì all’Inter".

Insomma, si respira discreta fiducia. Mentre proseguono i contatti col Cagliari, già avviati da giorni, per Nandez; l'agente di Bellerin è atteso nei prossimi giorni a Milano per l'accelerata. Si tratterebbe di due frecce all'altezza per Simone Inzaghi che non vedo l'ora di mettere il turbo su quelle corsie esterne che, lo scorso anno, hanno già fatto le fortune dell'Inter. Nandez, Bellerin, o addirittura tutti e due: l'Inter ora può raddoppiare.