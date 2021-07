Calciomercato Inter: Nandez e Bellerin. Cosa manca per il doppio colpo

Calciomercato Inter: le idee nerazzurre attendono evoluzioni definitive. Serve rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, rimasta orfana di Hakimi, passato al Psg.

Fa il punto oggi La Gazzetta dello Sport. L'esterno di fascia destra la priorità, "se poi dovessero essere due, meglio ancora. La trattativa per Nandez va avanti spedita ed è possibile immaginarsi anche accelerata per il weekend. Il giocatore ha già detto sì da tempo e sta spingendo col Cagliari per chiudere in fretta la trattativa. Manca però il passaggio più importante, l’okay del Cagliari al trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto".

Cosa chiede il club sardo? "Giulini vorrebbe avere almeno 5 milioni subito, l’Inter punta a dimezzare la prima rata. Per Nandez, serve pazientare ancora un po’, ma tutti i segnali portano all’ottimismo".

Segnali dunque incoraggianti sul fronte dell'uruguayano. Più difficile il colpo bis. L'altro nome porta infatti in Premier League: è, sempre, Bellerin dell'Arsenal. Questo lo stato delle cose: "Domani è atteso l’agente a Londra, per provare a capire le intenzioni dei Gunners. Allo spagnolo l’ipotesi Inter piace, è all’Arsenal che al momento non convince la soluzione prestito", specifica il quotidiano che rimarca come Simone Inzaghi intanto abbia fretta. E del resto la macchina Inter vuol tornare a correre: con la velocità di qualche esterno in più, tutto sarebbe più facile.