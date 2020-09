Calciomercato Inter, M. Alonso l'indiziato numero uno per la fascia sinistra

Programmazione, autofinanziamento, prestiti, parametri zero. L'Inter ha ormai deciso le sue linee guida relative alla campagna acquisti estiva anche per via di forze di causa maggiore vedi l'epidemia da Covid-19 che ha danneggiato tutto e tutti.

Antonio Conte chiede un rinforzo sull'out di sinistra: con la rescissione sempre più probabile del contratto di Asamoah, lo stesso Dalbert non rientra nei piani dei nerazzurri alla ricerca comunque di un possibile acquirente. L'obiettivo numero uno resta quindi l'ex Fiorentina Marcos Alonso, attuale giocatore del Chelsea di patron Abramovic.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza avrebbe anche qui sondato il terreno con l'ipotesi prestito sempre più probabile e praticabile. Insomma, un ex conoscenza di Conte ai tempi del Chelsea, un altro uomo fidato per cercare di alzare il tasso qualitativo della squadra.