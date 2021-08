Calciomercato Inter: 'Lukaku-Lautaro: ecco la grande minaccia'

Calciomercato Inter: "Lukaku-Lautaro: la grande minaccia. La coppia di attaccanti si è ritrovata alla Pinetina ma il mercato è ancora lungo". Inizia così l'approfondimento del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 3 agosto.

"I nomi di Lukaku e Lautaro rimangono gettonatissimi in Inghilterra e in Spagna - informa Andrea Ramazzotti nel suo articolo -. The Atletic ieri (lunedì, ndr) ha ribadito il forte interesse del Chelsea per Big Rom". Per quanto riguarda Martinez invece "in Spagna sui giornali della capitale è sempre indicato come possibile obiettivo dell'Atletico Madrid. E l'Inter? - si interroga il Corriere dello Sport - Osserva l'evolversi della situazione con apparente tranquillità perché sa che non può stoppare eventuali corteggiamenti fino a che non arriverà un'offerta ufficiale o comunque un 'abboccamento' da parte di un agente Fifa per conto di un club".

Andrea Ramazzotti, dopo aver ricordato che l'intenzione della società e quella di non cedere nessun altro big dopo Hakimi e aver sottolineato come Lukaku sia insostituibile nello scacchiere dell'Inter, informa che proprio ieri "l'ad Marotta e il ds Ausilio, ad Appiano, hanno salutato Lautaro rimandando a dopo la fine del mercato il discorso sul rinnovo, ma ribadendo la sua centralità nel progetto. Quando il suo agente verrà in Italia (adesso non può farlo per motivi personali) ne capiremo di più, ma in ogni caso l'Inter non si farà 'ricattare' sul prezzo dei suoi gioielli".