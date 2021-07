Calciomercato Inter: le ultime su Vidal. L'Inter pensa a una strategia

Calciomercato Inter: quale futuro per Vidal? Il cileno non rientra più nei piani. Oggi La Gazzetta dello Sport fa il punto sul centrocampista tanto voluto da Conte l'estate scorsa ma che, poi, non ha brillato in maglia nerazzurra.

"Conte ha riportato lo scudetto in casa nerazzurra dopo 11 anni, ma neanche lui è stato in grado di trasformare di nuovo Vidal nel giocatore devastante che aveva conosciuto e allenato negli anni alla Juve", rimarca il quotidiano.

Nel libro dei ricordi, soltanto un gol veramente importante contro la Juve. Poi, solo buio o quasi, al di là del trionfo - da condividere con tutta la squadra - per la vittoria dello Scudetto.

L'ingaggio di Vidal non è più in linea con i programmi dell'Inter. Oneroso il contratto firmato dall'ex Barcellona un anno fa. Troppo, ovviamente, per quella che oggi andrebbe considerata una riserva della rosa. "Vidal ha ancora un anno di contratto più una opzione, ma con l’Inter si lavora già a una possibile risoluzione, come successo con Joao Mario e come sta accadendo in questi giorni con Nainggolan", la mossa.

Quanto al futuro, Vidal potrebbe finire in Sudamerica. Da svincolato potrebbe essere senz'altro più facile trovare una nuova sistemazione.