Calciomercato Inter, Lazaro dice no. Sorpresa Nainggolan: è titolare

Calciomercato Inter, non solo entrate. Il mercato nerazzurro si muove, come noto, anche in fase d'uscita. L'intento di Marotta è sistemare gli esuberi.

Nelle scorse ore è arrivata un'ufficialità: Gravillon al Reims in prestito. Il titolo temporaneo diventerà definitivo alla quindicesima presenza del difensore, e l'entrata per le casse nerazzurre sarà di 3.5 milioni.

Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, nel suo punto sul calciomercato dell'Inter, si è arenata subito l'idea Lazaro al Benfica: l'esterno non è convinto.

Resiste, poi, il rebus Nainggolan: "L’affare con il Cagliari non si sblocca, tanto è vero che ieri Inzaghi lo ha schierato tra i titolari in amichevole. Dalbert, invece, potrebbe finire in Sardegna in prestito con diritto di riscatto a 7".