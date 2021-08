Calciomercato Inter, la svolta sui rinnovi! Le ultime su tre nomi

CALCIOMERCATO INTER - L'ora dei rinnovi. I nerazzurri, che oggi vivranno un ultimo giorno di mercato sornione dopo aver già completato gran parte del lavoro, sono concentrati sulle situazioni interni. Contratti che scottano, ma su cui c'è la volontà di proseguire assieme. Da Barella a Brozovic, passando per Lautaro. La Gazzetta dello Sport fa oggi il punto.

"Non solo avanti insieme, ma tutti insieme: lo zoccolo duro non va toccato, perché è dalla spina dorsale di una squadra che si costruiscono i successi. Marotta e Ausilio sono chiamati ora all’ultima grande missione di questo 2021: i rinnovi di Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, i nuovi intoccabili di Simone Inzaghi. Sull’agenda dei dirigenti dell’Inter al momento c’è soltanto un incontro calendarizzato ed è quello con Alejandro Camaño, agente di Lautaro, per cui la tavola è ormai apparecchiata. Tra mercoledì e giovedì le parti si incontreranno nuovamente in sede per mettere nero su bianco gli accordi verbali già raggiunti e formalizzare il rinnovo fino al 2025".

Non solo il Toro. Brozovic è la situazione più urgente, visto il contratto in scadenza del centrocampista croato. E poi c'è Barella, al quale verrà adeguato il contratto in nome di una vecchia promessa e delle eccellenti prestazioni del Golden Boy sardo.

"Le tre operazioni costeranno in totale al club 30 milioni l’anno: una spesa importante, ma non quanto lo sono oggi Lautaro, Brozo e Barella per le ambizioni del nuovo progetto Inter. Fondamentali, in campo e nello spogliatoio. Con la stessa fame di successi e la voglia di continuare a vincere insieme in nerazzurro", spiega il quotidiano.