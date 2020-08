Calciomercato Inter, Kumbulla ed E.Palmieri non sono più le priorità: il punto

Tutto sembra ormai essere cambiato radicalmente. Ciò che fino a poco tempo prima dell'incontro fra Conte e la dirigenza sembravano essere degli obiettivi sul mercato, adesso a quanto pare non lo sono più. Il cambio di rotta della dirigenza nerazzurra non ha quindi riguardato solo Sandro Tonali, ma anche due giocatori da sempre in orbita Inter, vale a dire Emerson Palmieri e Marash Kumbulla.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, i due affari sembrano anch'essi essere stati congelati. L'arrivo del difensore scaligero sulla base di di 30 milioni appare al momento un opzione utopistica, soprattutto per via dell'acquisto ormai imminente di Aleksander Kolarov. L'ex giocatore del Manchester City, voluto da Conte, arriva all'ombra della Madonnina con l'obiettivo di portare esperienza e carisma, senza dimenticare la sua duttilità che gli permetterà di rivestire i panni sia di terzino sinistro ma anche di difensore, facendo rifiatare Bastoni.

Inoltre, da definire è anche la situazione relativa a Darmian, anch'esso molto versatile: settimana prossima ci sarà un incontro con la dirigenza del Parma in virtù di un vecchio patto che vedeva i nerazzurri acquistare l'ex giocatore del Torino. Anche sull'out di sinistra, la situazione non è delle migliori poichè il ritorno di Dalbert, dopo che il rinnovo dei prestiti con Biraghi sembra ormai essere saltato, costringerebbe il club di Viale della Liberazione a congelare ogni possibile acquisto per concentrarsi sul fronte uscite. L' obiettivo è quindi quello dell'autofinanziamento: racimolare un gruzzoletto da oltre 50 milioni fra le cessioni di Joao Mario,Dalbert, Vecino, Perisic, Nainggolan e Candreva non sarebbe poi così male.