Calciomercato Inter, Kantè resta l'obiettivo principale: lo scenario

Continua senza sosta la sessione di mercato estiva dell'Inter di Antonio Conte. Come da tempo sottolineato, l'incontro di Villa Bellini, a fronte anche della scarsa disponibilità economica, ha cambiato le carte in tavola, andando così a delineare strategie di mercato diverse rispetto a qualche mese fa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo gli acquisti di Hakimi, Kolarov e probabilmente Vidal, il club di Viale della Liberazione vorrebbe esaudire l'ultimo desiderio del proprio allenatore, portando all'ombra della Madonnina il centrocampista francese N'Golo Kantè. L'ex Leicester, è da tempo nei pensieri della dirigenza meneghina, che di certo proverà a fare un tentativo sperando che la posizione del Chelsea possa con il tempo ammorbidirsi.

L'operazione, a tratti proibitiva, non è affatto impossibile soprattutto se i nerazzurri dovessero riuscire nell'intento di effettuare una cessione importante. Sia Skriniar, sia Brozovic sono i maggiori indiziati a lasciare Milano ma con un mercato caratterizzato dalla scarsa disponibilità economica causa Covid-19 e con tempistiche sempre più strette, pensare ad oggi ad una cessione cospicua appare utopistico.

Ciò che invece c'è di certo è che la valutazione del cartellino del francese da parte dei "blues" non si scosta dai 50/60 milioni di euro: la strada è in salita ma se si dovesse riuscire a racimolare un bel gruzzoletto attraverso i vari esuberi, l'utopistico potrebbe tramutarsi in realtà.