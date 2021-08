Calciomercato Inter - I dettagli dell'idea Insigne. Ma il sogno è un altro

CALCIOMERCATO INTER - S'infiamma il mercato nerazzurro. L'Inter è pronta a sferrare nuovi colpi in entrata, dopo il doloroso addio a Lukaku. E i nomi, anche a sorpresa, non mancano. Basti pensare a Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli viene ora accostato alle idee di Marotta per la rivoluzione offensiva della squadra di Simone Inzaghi.

La Gazzetta dello Sport oggi spiega: "Ieri a Castel di Sandro è sbarcato l’agente del numero 24 azzurro,Vincenzo Pisacane. Ma dall’incontro tra il procuratore di Insigne e Cristiano Giuntoli non sono emerse novità per quanto riguarda il rinnovo del capitano. La base d’asta però è alta e si parte da 30 milioni. Ma il mercato vive di alti e bassi e quello che èvero oggi può valere niente domani. L’Inter resta vigile, potrebbe provare a presentare un’offerta per Insigne entro fine agosto e magari ribussare a gennaio, quando il prezzo del cartellino potrebbe valere qualcosa in meno".

Il preferito però resta Vlahovic. Così scrive il quotidiano sul contro del centravanti della Fiorentina... "Il sogno resta Vlahovic della Fiorentina, ma al momento sembra destinato a rimanere tale: Commisso vuole 60 milioni per lasciare andare il suo centravanti, troppi anche per chi ha appena incassato oltre 100 milioni. Le alternative più credibili restano Zapata e Correa: profili diversi, con caratteristiche opposte, ma che si sposerebbero bene sia con Lautaro Martinez sia con Dzeko".