Calciomercato Inter - Dzeko e il problema sull'arrivo. Spunta un bonus

Calciomercato Inter - Edin Dzeko è l'obiettivo numero dei nerazzurri per l'attacco, dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Il centravanti belga ha lasciato vuota la casella prima punte in rosa, e ora l'Inter deve correre ai ripari. Individuato - come noto - il profilo dell'esperto bosniaco (probabilmente non sarà il solo arrivo), ora è corsa contro il tempo per chiudere. Anche perché l'Inter ha bisogno già di un attaccante da inserire negli schemi di Simone Inzaghi.

Il Corriere dello Sport spiega oggi i nodi di una trattativa comunque ben avviata. Abraham, ovvero il sostituto individuato dalla Roma, avrebbe lasciato intendere di preferire l'Arsenal ai giallorossi. Così per la squadra di Mourinho è il momento delle riflessioni e Dzeko è tornato temporaneamente in stand-by, in attesa della definizione della nuova punta dello Special One.

Il quotidiano si chiede se davvero tutto si sbloccherà oggi e se domani Dzeko effettuerà le visite mediche con l'Inter. Nulla di certo, né organizzato, ma in soccorso sarebbe giunto un bonus già deciso fra i due club.

Trattasi di un corrispettivo di 1.5 milioni che l'Inter girerà alla Roma nel caso in cui i nerazzurri riuscissero a qualificarsi alla Champions League 2022-2023. Resiste comunque la sensazione che l'affare non possa a questo punto essere in discussione: Dzeko sarà un calciatore dell'Inter. Si ragiona in queste ore soltanto sul quando.