Calciomercato Inter, duello di mercato con la Roma per Smalling: il punto

Un duello da ultimi giorni di mercato, con l'Inter che riflette sul da farsi e con la Roma che spinge per concludere l'affare. Chris Smalling è sotto la lente d'ingrandimento di entrambi i club: mentre i capitolini vorrebbero riportarlo nella Capitale, l'Inter lo acquisterebbe al fine di sostituire Milan Skriniar. I nerazzurri, proprio in virtù del difensore slovacco, non possono esporsi più di tanto: tutto dipenderà dal suo futuro e quindi, dall'esito della trattativa con il Tottenham.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'idea del club di Viale della Liberazione sarebbe proporre un prestito oneroso a 3/4 milioni con obbligo di riscatto a 15, per un totale di 18 milioni. La Roma invece, a meno di colpi di scena, proporrà un'offerta da massimo 15 milioni forte della volontà del giocatore di tornare a vestire la casacca giallorossa.

Il Ceo Guido Fienga farà sicuramente un ultimo tentativo, proponendo un prestito con obbligo di riscatto. L'Inter invece attende e monitora la situazione: sbagliare mosse in questo momento potrebbe compromettere un'intera stagione, risultando deleterio per tutto e tutti.