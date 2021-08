Calciomercato Inter - Da Sanchez dipende tutto: tre punte sono in attesa

CALCIOMERCATO INTER - Satriano e il futuro restano materia da risolvere in casa nerazzurra. Il baby attaccante, gran protagonista in pre-campionato, attende di conoscere il suo destino. All'Inter o altrove? "L’ uomo dell’estate è al bivio: ha quattro giorni per decidere il suo futuro, anche se la decisione finale spetta alla società. Matias Satriano e l’Inter devono capire cosa fare: il progetto è comune e il fine è lo stesso. Satriano ha voglia di giocare, di crescere, di imporsi. E questo lo sanno bene anche i dirigenti del club", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

C'è un nome da cui dipenderebbe il futuro di Satriano. Ed è Sanchez. "Non è ancora chiaro è quando Alexis Sanchez tornerà a disposizione di Inzaghi e dunque quando il cileno potrà dare il suo contributo all’Inter", rileva il quotidiano milanese.

Si dovesse scegliere la strada del prestito, sarebbero Crotone e Cagliari i club pronti ad accogliere il sudamericano, ma non mancano neppure sirene dall'estero. "La scelta è delicata e va presa in fretta, anche perché in caso di uscita di Satriano l’Inter dovrà necessariamente trovare una nuova punta sul mercato. Magari un profilo giovane ma già esperto di A come può essere Scamacca, già chiesto in prestito nelle scorse settimane da Marotta, col Sassuolo che ha sempre chiuso la porta alla cessione temporanea. E allora attenzione a Keita Balde, stimato da Inzaghi e desideroso di tornare a vestire il nerazzurro". Tutti nomi pronti per l'Inter e che aspettano ora una chiamata.