Calciomercato Inter: Correa difficile. Da Roma: 'Altri quattro club su di lui'

Calciomercato Inter: Correa resta un nome nei pensieri di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste, che ha allenato e apprezzato il Tucu a Roma, sarebbe ben lieto di riallenarlo.

Il suo nome, però, piace a tanti. Almeno a giudiare dalla ricostruzione offerta oggi dal giornale della Capitale, Il Messaggero. Stando alla fonte infatti l'Inter non sarebbe la favorita per l'acquisizione dell'argentino che - con il neo tecnico nerazzurro - si è esaltato in coppia con Ciro Immobile. Il pressing delle inglesi è forte, anzi più forte.

Lotito chiede 40 milioni. I club più interessati in Premier League sono: il Tottenham di Paratici, l'Everton, il Leicester e anche l'Aston Villa. Insomma, un poker di squadre che promette battaglia. Avversari insidiosi, con tanti soldi da spendere, e ambizioni da rilanciare. Per l'Inter non sarà facile assicurarsi l'attaccante.

Il quotidiano spiega come il Tottenham sia il club in ascesa per accaparrarsi le prestazioni di Correa. L'offerta, per ora, è di 25 milioni più bonus.

E l'Inter? Inzaghi, come detto, spinge, ma per il giornale è il club più indietro nella corsa, forse anche il meno convinto.