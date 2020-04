Calciomercato Inter, Conte ha deciso il prossimo rinforzo: i dettagli

Nonostante l'emergenza Coronavirus continua il toto-nomi in casa Inter per rinforzare l'attacco. Per ora i nerazzurri sono alle prese con il rebus Lautaro: il giocatore continua ad essere sempre nel mirino del Barcellona, con quest'ultimo che intensifica il pressing per cercare di strappare l'argentino al club targato Suning. Tra i tanti identikit tracciati dalla dirigenza finora quello più accreditato è quello di Olivier Giroud.



Il calciatore transalpino piace molto a Conte e stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport il tecnico salentino avrebbe dato il suo placet per procedere all'operazione. Assist dall'Inghilterra: Giroud sembrerebbe essere ai ferri corti con il Chelsea, visto lo scarso utilizzo da parte di Frank Lampard e il tira e molla riguardante l'ipotetico rinnovo del contratto del francese.



Finora l'unico centravanti sicuro della permanenza a Milano è Romelu Lukaku: il belga si è completamente affiatato coi nerazzurri, dimostrando tutto il suo amore per il club. Da risolvere anche il rebus Esposito: il baby bomber esploso a Interello è corteggiato da diversi club e non sarebbe del tutto esclusa una partenza in prestito. Lukaku resta, Esposito punto interrogativo e Lautaro tentato dalle sirene catalane. Ecco perché Giroud sembrerebbe essere diventato la priorità del mercato estivo.