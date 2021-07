Calciomercato Inter, con Nandez c'è l'accordo. Il ruolo e i tempi dell'affare

Calciomercato Inter: il nodo Nandez tiene banco. L'uruguayano piace non poco all'Inter che - in questi giorni - sta intensificando i contatti.

La Gazzetta dello Sport aggiorna oggi sulla vicenda: "Nahitan ha comunicato da tempo al Cagliari il desiderio di cambiare aria, di potersi confrontare in un grande club e magari con la Champions League. E da sabato ha un accordo di massima con l’Inter per un quadriennale a tre milioni netti a stagione. Il sì di Nandez ai nerazzurri ha messo il Cagliari alle strette".

Resiste il nodo della formula, con l'Inter che spingerebbe ancora per il prestito. Difficile, specifica il quotidiano, che nell'affare possano rientrare profili come Pinamonti e Satriano.

Inzaghi considera Nandez ideale. Da esterno (su entrambe le fasce) o da mezz'ala: il calciatore è duttilissimo.

Sui tempi dell'affare, c'è una speranza: "Chissà che non possa aggregarsi anche lui all’Inter in coda alla tournée in Florida, con un biglietto di sola andata, destinazione Milano".