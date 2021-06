Calciomercato Inter, capitolo Nainggolan: in arrivo la fumata bianca?

Calciomercato Inter, si potrebbe avvicinare un'ulteriore cessione a titolo definitivo in casa nerazzurra. Si tratterebbe di Radja Nainggolan che potrebbe, dopo le stagioni in prestito, rimanere in pianta stabile in Sardegna e rafforzare così in maniera definitiva la mediana di Semplici. Proprio quest'ultimo, che sta spingendo per la sua permanenza, lo vorrebbe aggregato alla squadra già da luglio quando riprenderanno gli allenamenti. Riferisce così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport (sabato 19 giugno 2021, ndr) che dedica uno spazio alla trattativa tra l'Inter ed il club sardo.

Stando alla rosea i discorsi potrebbero sbloccarsi la prossima settimana, anche se mancherebbero alcuni dettagli da sistemare. Uno su tutti, la questione della buonuscita: "Intanto la prossima settimana potrebbe essere decisiva per sbloccare il passaggio di Nainggolan al Cagliari. Radja in Sardegna in vacanza e aspetta novità: vuole il Cagliari, l’Inter lo sa e non si opporrà al trasferimento. Ma non è disposta a cedere sulla questione buonuscita, come da richiesta del belga".

L'ex centrocampista nerazzurro, arrivato a Milano durante l'era Spalletti, sarebbe ancora legato al club da un altro anno di contratto - a 4,5 milioni di stipendio - e non vorrebbe perdere l'intero ingaggio. Forte di un accordo già in essere con il Cagliari - contratto triennale - ora la palla passa al club nerazzurro che però, su questo fronte, sembrerebbe davvero deciso a non cedere. I discorsi continueranno e, nonostante le ultime parole del d.s. del club sardo Capozucca che avrebbe definito la trattativa difficile, potrebbero portare ad una conclusione che accontenti sia il giocatore che il club. Non resta che attendere e capire gli sviluppi che, nonostante tutto, potrebbero essere positivi.