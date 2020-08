Calciomercato Inter, Candreva potrebbe lasciare Milano: il Napoli attende

Antonio Candreva e l'Inter appaiono essere sempre più lontani. Da titolare fisso e calciatore rinato, il 33enne romano potrebbe in breve tempo assistere ad una sua cessione destinazione Napoli. A riportarlo è Tuttosport, avvalorando la propria tesi attraverso logiche derivanti da innesti e riconferme che portano il giocatore ad essere verosimilmente relegato alla panchina.

Infatti, con l'arrivo di Hakimi, la conferma di D'Ambrosio e l'eventuale approdo all'ombra della Madonnina di Darmian, lo spazio per Candreva si ridurrebbe all'osso, senza considerare la possibilità che lo stesso Young per caratteristiche possa all'occorrenza ricoprire il ruolo di esterno destro nel centrocampo a cinque. Un situazione difficile da pronosticare fino a poco tempo fa ma che invece, contrariamente a quanto auspicato dai più, potrebbe clamorosamente verificarsi, nonostante le sue buone prestazioni dall'arrivo di Antonio Conte sulla panchina meneghina.

Il tecnico leccese è riuscito a rivalorizzarlo nonostante i trascorsi da comprimario con Spalletti, permettendogli di collezionare in 32 presenza 5 reti ed 8 assist. Adesso però, il presente e il futuro potrebbero notevolmente mutare e a questo scopo, l'agente del giocatore Federico Pastorello avrebbe iniziato a muovere le carte in tavola, parlando del proprio assistito con la dirigenza del Napoli. I partenopei, non a caso, sarebbero alla ricerca del sostituto di Callejon e Candreva sarebbe il giusto profilo in grado di rimpiazzarlo.