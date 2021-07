Calciomercato Inter, c'è Nandez. Oggi contatto importante: l'aggiornamento

Calciomercato Inter, c'è Nandez a destra. L'esterno ora è in pole per il dopo Hakimi. Il contatto può avvenire a Lugano dove oggi l'Inter scenderà in campo

Calciomercato Inter: Nandez si avvicina. Nel giorno del primo test stagionale contro il Lugano, l'Inter può accelerare sulla trattativa di mercato riguardante il duttile centrocampista dell'Uruguay. "A Cornaredo potrebbe andare in scena il primo vero contatto tra l’Inter e Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez che a Lugano è di casa ed è tra i registi dell’organizzazione dell’evento", la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport. Tra campo e mercato, dunque, l'Inter è attivissima. "Nandez ha scalato rapidamente posizioni nelle preferenze nerazzurre per il post Hakimi e piace tanto a Inzaghi", la conferma odierna del quotidiano.