Calciomercato Inter: “Attenzione ai prossimi giorni: si decide per Hakimi”

Calciomercato Inter, si entra nel vivo: "Dopo il rilancio di venerdì del PSG, da domani potrebbe iniziare la settimana decisiva per la cessione di Hakimi". Apre così l'edizione di Tuttosport di oggi (domenica 20 giugno 2021, ndr) che si concentra sulle prossime mosse del mercato nerazzurro che necessariamente dovranno prestare attenzione ad una data ben precisa: 30 giugno.

Ancora una decina di giorni a disposizione del club per poter raggiungere, per quanto riguarda l'esterno marocchino, la cifra prestabilita di 80 milioni di euro. Ad oggi il club parigino, ad oggi, è arrivato ad offrire 60 milioni (tra parte fissa e bonus) che per ora non soddisfano le richieste nerazzurre: "L'Inter che parte da 80, ne vuole almeno 70 e aspetta il rilancio del Chelsea che ai milioni (55-60?) aggiungerà una contropartita e il giocatore scelto dai nerazzurri, in un'ampia lista, è Marcos Alonso".

Una volta che verrà completata quest'operazione, si potrà poi pensare alle prossime mosse. Detto che, per sostituire l'ex Borussia Dortmund, i nomi in cima alla lista risultano quelli di Dumfries - ottimo Europeo fino ad ora per l'olandese - ed Emerson Royal il mercato in uscita dei nerazzurri potrebbe non limitarsi solamente alla partenza di Hakimi. Infatti nella lista dei cedibili rientrerebbero Perisic, Lazaro, Dalbert, Nainggolan, Joao Mario e Vidal.

Se per i primi tre non ci sono ancora offerte ed interessamenti ufficiali, per il belga c'è sul tavolo la trattativa con il Cagliari - e la questione della buonuscita - mentre per l'ex numero 10 i discorsi con lo Sporting sarebbero in stallo per divergenze sulla valutazione (occhio all'inserimento di Villareal e Nizza). Su Vidal: "Il centrocampista vorrebbe rimanere, ma il suo ingaggio da 6,5 è troppo alto: in Cile ipotizzano un futuro in Asia o in Sudamerica".