Calciomercato Inter, ai saluti anche Asamoah: il ghanese fuori dal progetto

Sempre più fuori dal progetto nerazzurro del futuro è ormai da tempo Kwadwo Asamoah. Il ghanese, arrivato all'ombra della Madonnina due anni fa, durante l'arco di questa stagione ha visto pochissimo il campo, diventando di conseguenza un vero e proprio lungodegente.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli infortuni e soprattutto alcuni acciacchi al ginocchio, avrebbero convinto la dirigenza a non considerare per il futuro la sua presenza in quel di Milano, escludendolo quindi dal progetto tecnico. L'esterno sinistro ex Udinese e Juventus, starebbe quindi valutando alcune offerte giunte dalla Turchia e dalla Germania allo scopo di scegliere la destinazione migliore.

Se da un lato l'addio di Asamoah appare certo, non si può dire altrimenti per Andrea Ranocchia, finito sotto la lente d'ingrandimento del Genoa. I liguri vorrebbero tornare a fargli indossare i colori rossoblù e stando ad alcune indiscrezioni, la società nerazzurra avrebbe lasciato allo stesso difensore la possibilità di scegliere e decidere il suo futuro.