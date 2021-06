Calciomercato, il rebus Hakimi, Sarri alla Lazio e la suggestione per l'Inter

Calciomercato, la sessione estiva sta per iniziare e ci sono diverse trattative riguardanti l'Inter, sia in entrata che in uscita pronte che potrebbero incastrarsi tra loro. Tutto parte dalla possibile cessione di Hakimi. I nerazzurri fanno la voce grossa con il PSG, asserendo che se non arriverà la cifra richiesta, ossia 80 milioni, il giocatore resterà a Milano.

Nel caso la richiesta venisse accontentata allora Marotta ed Ausilio dovrebbero andare alla ricerca dell'erede del marocchino, e qui potrebbe esserci un incastro con quanto sta accadendo in casa Lazio. L'imminente arrivo di Sarri pone una questione riguardante Lazzari. L'esterno potrebbe infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, essere spostato nel tridente, essere abbassato come quarto in difesa, o finire sul mercato.

In quest'ultima ipotesi l'Inter si farebbe senz'altro avanti. Inzaghi infatti vede nell'ex Spal il rinforzo ideale, visto che lo ha voluto fortemente in biancoceleste. Tutto però dipenderà dal futuro di Hakimi.