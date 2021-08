Calciomercato: 'Dumfries ha chiesto la cessione all'Inter'. Il Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 1 agosto, fa emergere la volontà dell'esterno olandese.

Il quotidiano sportivo spiega che Dumfries "è di gran lunga il preferito alla Pinetina e in viale della Liberazione, da qualche giorno si sta allenando a parte al Psv e al club ha ribadito che vuole cambiare aria. Siccome l'interessamento per lui dell'Everton ha perso di consistenza, ha chiesto la cessione all'Inter. Un passo in avanti verso l'esterno della nazionale orange? Non necessariamente perché lui la volontà di indossare la maglia nerazzurra l'ha sempre avuta".

Il Corriere dello Sport rimarca come "il problema sono i dirigenti del Psv che non accettano il prestito con diritto di riscatto". E quindi? Quindi l'amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, per ora, portano avanti il dialogo con il Cagliari. Perché? Perché al momento "Nandez è il favorito per ricoprire il ruolo di 'quinto' di destra nella nuova Inter di Inzaghi". La Gazzetta dello Sport, oggi, ha spiegato che "Nandez si dirige spedito dall’Uruguay verso Milano con naturalezza: non è solo il cagliaritano che brama l’Inter (e ritarda il ritorno in Sardegna), è anche l’Inter che brama l’uruguaiano. Nandez possiede, infatti, una caratteristica cara al nuovo padrone di casa: Simone Inzaghi ama da sempre i giocatori che riescono a recitare su spartiti diversi e, non a caso, cerca un esterno da riciclare a nuove mansioni. Con Nandez, infatti, l’Inter non prende soltanto un laterale destro, l’erede del marocchino, ma pure un guerriero che si esalta nelle battaglie in mediana".