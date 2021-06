Calciomercato, bomba dalla Spagna: l'Inter vuole Jordi Alba

Calciomercato, la 'bomba' di oggi (mercoledì 23 giugno) arriva dalla Spagna. L'Inter vuole Jordi Alba, il 32enne esterno del Barcellona e della Nazionale di Luis Enrique. Ne è sicuro il Mundo Deportivo tanto che è la notizia di apertura.

"L'Inter - scrive il quotidiano spagnolo - ha deciso di presentare un'offerta al Barcellona. Il club sta mettendo a punto i dettagli. Ci sono già stati alcuni contatti per sondare il terreno". Insomma: l'Inter vede in Jordi Alba il possibile sostituto di Hakimi che, ormai, è con le valigie in mano in attesa di trasferirsi o a Parigi o a Londra (sponda Chelsea). "Jordi Alba - prosegue il Mundo Deportivo - sarebbe la soluzione top". La società nerazzurra potrebbe avere dalla sua alcuni assi vincenti. "Il Barça, come ha chiarito il presidente Joan Laporta, vuole affrontare un cambio di ciclo. Gli 'incedibili' - si legge nell'edizione odierna del quotidiano spagnolo - sarebbero Messi e Ter Stegen. Inoltre, Laporta ha già chiarito che ci sarà un taglio salariale". Lo stesso presidente blaugrana, infatti, durante l'assemblea dei delegati ha confermato di “parlare con i giocatori ei loro agenti".

Il Mundo Deportivo aggiunge: "L'Inter ha deciso di provare l'affondo per Jordi Alba. Il catalano ha recentemente detto di volersi ritirare con il Barça, ma il club interista cerca comunque l'ingaggio nel caso in cui - spiega il quotidiano - la squadra non riceva bene la proposta di adeguamento salariale". E poi nell'affare fra l'Inter e Jordi Alba ci sarebbe ancora un altro asso a favore dei nerazzurri: "Il club italiano può disporre di regime fiscale molto generoso". Cosa prevede? La tassazione verrà calcolata solo sul 30% dello stipendio percepito dal calciatore professionista, potendo godere di una detassazione, per 5 anni, del 70% del reddito di lavoro dipendente.

Insomma: stando al Mundo Deportivo, l'Inter vuole Jordi Alba. Non resta che attendere.