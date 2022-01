Caicedo e l’Inter: il ritorno da Inzaghi e il ruolo da quinto attaccante

Caicedo è un nuovo giocatore dell’Inter targata Simone Inzaghi.

Le prime parole ufficiali dell’attaccante ex Lazio e Genoa lasciano trasparire grande voglia di Inter. Le motivazioni certo non mancheranno: avrà la possibilità di giocare in un top club, allenato dal suo mentore in un contesto del tutto nuovo. Felipe Caicedo e l’Inter è la storia di un matrimonio annunciato; Inzaghi lo ha voluto a tutti i costi, è un suo uomo e si fida delle sue capacità realizzative che tanto gli sono state utili nella sua precedente esperienza laziale.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Inzaghi adesso potrà godersi con più calma le gare del Cile di Sanchez e dell’Argentina di Lautaro, conscio del fatto che se dovessero accadere imprevisti potrà contare sul nuovo attaccante nerazzurro prelevato in prestito dal Genoa. Caicedo ha scelto la maglia 88, firmando un contratto che lo legherà ai nerazzurri fino alla fine del campionato, rinunciando anche a parte dello stipendio pur di raggiungere il suo ex allenatore a Milano. Economicamente parlando, il suo stipendio sostituisce quasi in toto quello percepito da Stefano Sensi che si è aggregato, anche lui in prestito, alla Sampdoria.

Ieri Caicedo ha svolto il primo allenamento con i nerazzurri, senza poter tuttavia incontrare mister Inzaghi ancora alle prese con il covid. L’ecuadoriano sarà già a disposizione per la sfida di vertice di sabato contro il Milan, sognando magari un ingresso decisivo proprio nei minuti finali, dove l’attaccante ex Genoa si è sempre rivelato un uomo su cui poter contare per la zampata finale.