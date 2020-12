Cagliari-Inter, tra conferme e domande: la situazione (CdS)

Cagliari-Inter, mister Conte è a un bivio e deve dare una risposta convincente alla società dopo il tonfo europeo. Questo quanto si legge tra le pagine del Corriere dello Sport di stamani che tra rimpianti e future scelte ha analizzato le possibili scelte del mister in vista del match di domani: "Contro il Cagliari ci sarà Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, in dubbio con lo Shakhtar per il il problema alla caviglia, poi titolare, proprio contro gli ucraini è uscito dal campo dolorante e gonfia. Il centrocampista si allenato regolarmente ed, essendo un ex, farà di tutto per non mancare alla Sardegna Arena, per la felicità di Conte".

Dunque la situazione a centrocampo - con Vidal ancora in dubbio e Sensi oggetto misterioso in queste ultime settimane - sembra essere molto chiara: "Il mister non pensa nemmeno lontanamente a lasciar fuori Nicolò Barella, a meno che non sia infortunato o completamente senza forze". Lo si è visto mercoledì sera: "Ormai è diventato un suo “pretoriano”, prova ne sia che finora le ha giocate tutte, partendo dalla panchina solo con Genoa e Bologna. Non mancherà nemmeno nella sua Cagliari". La presenza del numero 23 - probabilmente insieme al duo Brozovic-Gagliardini - non lascia pensare ad un rilancio per Eriksen, anche se il danese è in ballottaggio per un posto da titolare che i tifosi non tentennerebbero un secondo ad affidarglielo.

Quale invece la situazione in attacco? Sicuramente è in corso un ballottaggio tutto sudamericano tra Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez, con l'argentino che sarebbe pronto a lasciar spazio al cileno dal primo minuto: "Una scelta che vorrebbe dire mettere quasi sullo stesso piano Lautaro e Alexis. Da capire, dunque, come verrebbe accolto il messaggio dal diretto interessato - questo quanto si chiede il quotidiano, aggiungendo poi - "male, viene da dire, stando alla reazione mostrata al momento del cambio contro gli ucraini". Un po' di nervosismo ha pervaso l'argentino mercoledì scorso all'uscita dal campo: "Lautaro si sentiva ancora in grado di dare il suo apporto in una gara da vincere a tutti i costi. Ed, evidentemente, lo crede altrettanto per la sfida con il Cagliari. La squadra italiana a cui ha segnato di più".

In conclusione, il quotidiano, offre un quadro sulla situazione dei due centrocampisti citati in precedenza. Stefano Sensi risulterebbe guarito, anche se Conte: "Non ritiene ancora idoneo per partire dall’inizio. Per chiudere, sembra che oggi ci sarà una valutazione delle condizioni di Vidal. Le speranze sono davvero ridotte al lumicino, ma non è del tutto da escludere una sua convocazione last minute".