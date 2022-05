Cagliari-Inter, per la salvezza e per la corsa scudetto. Incrocio pericoloso

Cagliari-Inter, incrocio pericoloso.

Come si legge sul portale Calciomercato.com, questa sera snodo cruciale per le sorti di entrambe le squadre. Se i nerazzurri vorranno assolutamente vincere per non dire addio alla corsa scudetto, i sardi proveranno il colpaccio per aumentare sensibilmente le chance di permanenza in Serie A.

L’Inter, tra l’altro, giocherà dopo i cugini rossoneri, che saranno impegnati alle ore 18 contro l’Atalanta, a San Siro. Nonostante abbia poco senso pensare che giocare prima o dopo configuri un qualche vantaggio nei confronti del diretto avversario, sta di fatto che gli uomini di Simone Inzaghi giocheranno contro il Cagliari già consapevoli del risultato del Milan, sperando chiaramente in un passo falso della attuale capolista del campionato.

Già oggi potrebbe esserci il verdetto finale, in caso di sconfitta dell’Inter e vittoria del Milan, viceversa bisognerà aspettare l’ultimo di campionato; insomma, il momento dei giudizi finali sta arrivando e non è più concesso neanche il minimo errore. La corsa scudetto va avanti praticamente dalla prima giornata, adesso siamo al termine e la pressione è enorme su entrambe le sponde di Milano.

Contro il Cagliari, Inzaghi cambierà presumibilmente tre uomini rispetto alla finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus: Bastoni, infatti, prenderà il posto di D’Ambrosio, Dumfries quello di Darmian e con ogni probabilità il tecnico piacentino darà ancora una chance a Joaquin Correa, che partirà dal primo minuto a discapito di Edin Dzeko.