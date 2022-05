Cagliari-Inter, Inzaghi ne cambia 3. Le probabili di domani

Cagliari-Inter, domani si va in campo.

Come riporta il portale Calciomercato.com, gli uomini di Simone Inzaghi saranno impegnati domani alle ore 20;45 nella penultima partita del campionato, fuori casa contro il Cagliari. Partita, quella di domani, piena di insidie e di trappole, perché se l’Inter giocherà per andare in testa sperando in buone notizie da San Siro, i sardi daranno tutto per cercare di rimanere aggrappati alla Serie A dopo un campionato molto difficile.

Inzaghi, rispetto alla fantastica vittoria contro la Juventus che è valsa la Coppa Italia, ha in mente tre cambi di formazione, uno per reparto. In porta andrà Samir Handanovic; in difesa, ritorno dal primo minuto per Alessandro Bastoni, coadiuvato da De Vrij e Skriniar; linea mediana composta dal trio titolare Calhanoglu, Brozovic e Barella; sulle fasce torna titolare Dumfries sulla destra, mentre dalla parte opposta agirà Ivan Perisic, vero e proprio mattatore della finale di Coppa Italia; in avanti ancora fiducia a Lautaro, accompagnato stavolta con ogni probabilità da Correa.

Agostini, invece, schiererà Cragno tra i pali; difesa a 3 composta da Altare, Lovato e Ceppitelli; centrocampo a 5 con Lykogiannis e Bellanova sulle fasce e Marin, Grassi e Rog in mezzo; in attacco invece Pavoletti e Joao Pedro.

Per l’Inter la partita di domani sarà fondamentale, anche in virtù del fatto che giocherà dopo il Milan impegnato alle ore 18 in un match delicatissimo contro l’Atalanta. Per i nerazzurri, il sogno scudetto e terzo trofeo stagionale passa da Cagliari, che però non ha nessuna intenzione di lasciare punti all’Unipol Domus.