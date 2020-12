Cagliari Inter, Conte costretto a schierare un giocatore fuori dal progetto

Cagliari Inter di domenica sarà il primo match dopo l'eliminazione dalle competizioni europee, e i nerazzurri dovranno dare un segnale forte. Conte affronta questa gara senza uno dei suoi fedelissimi.

Barella infatti, che è stato rischiato nel match di coppa contro lo Shakhatr, non scenderà in campo, visto che mercoledì ci sarà il big match contro il Napoli. per questo a centrocampo quasi sicuramente ci sarà dal primo minuto quel Christian Eriksen che ormai è fuori dal progetto, e pronto a lasciare Milano a gennaio.

Il danese quindi completerà il centrocampo composto poi da Gagliardini e Brozovic. Sulla fascia destra ecco di nuovo Darmian, mentre dalla parte opposta Perisic. In difesa D'Ambrosio prenderà il posto di Skriniar. Lukaku e Lautaro davanti. In panchina si rivede Nainggolan, rientrato dall'infortunio. Stessa sorte per Vidal, ancora non al meglio.