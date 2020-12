Cagliari-Inter, ciao ciao 3-5-2 si pesca dal passato: la probabile (GdS)

Cagliari-Inter, tra poco più di due ore i ragazzi della Benamata, alle ore 12:30, saranno di scena nell'anticipo di questa domenica di Serie A contro i sardi e mister Antonio Conte sembrerebbe aver quasi sciolto ogni dubbio di formazione. Questo è quanto riporta la Gazzetta dello Sport tra le sue pagine nell'edizione odierna anticipando una possibile mossa tattica da parte del mister. Qual'è? Beh, è pronto a tornare in auge il trequartista con un passaggio ad un modulo già utilizzato alcune volte nel corso dell'attuale stagione. Un rischio? Non resta che attendere.

Secondo la rosea Conte non solo sarebbe pronto a rilanciare dal primo minuto Eriksen, ma lo farebbe piazzandolo di nuovo alle spalle delle due punte (Sanchez in vantaggio su Lautaro, per fare coppia in avanti con il belga Romelu Lukaku) in un 3-4-1-2 e non da mezzala nel consueto 3-5-2 tanto amato. La formazione per il resto dovrebbe risentire il fatto degli impegni ravvicinati, facendo così riposare alcuni calciatori che fino ad ora hanno giocato quasi sempre da titolari inamovibili, anche se in difesa i cambiamenti non dovrebbero avvenire.

Dunque spazio ad alcuni cambiamenti soprattutto per quanto riguarda le fasce, ma non solo: "Scelte di formazioni che risentono dagli impegni ravvicinati. Se in mezzo dovrebbe riposare Gagliardini, riecco l’alternanza sulle fasce: Perisic a sinistra e Darmian a destra pronti a prendere rispettivamente il posto di Young e Hakimi". La difesa dovrebbe essere riconfermata con il trio titolare Skriniar-De Vrij-Bastoni anche se un inserimento all'ultimo di D'Ambrosio non sarebbe da escludere. La probabile con uno schiermaneto basato sul modulo 3-4-1-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Sanchez.