C'è la nuova quarta punta, l'Inter ha scelto. Via Pinamonti

Il mercato resta nei pensieri dell'Inter. Il nome nuovo per l'attacco nerazzurro potrebbe essere Salcedo. Ok, non proprio un volto inedito per le latitudini nerazzurre, ma il suo rientro potrebbe materializzarsi nelle logiche di reparto.

Salcedo, come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, si appresta ad essere la quarta punta, al posto di Pinamonti. L'Inter avrebbe deciso di dargli fiducia: un jolly, per giunta di prospettiva.

Quanto a Pinamonti, ha bisogno di rilanciarsi. L'Inter non lo perderà di vista. Ma per la prossima stagione ha scelto di cambiare.