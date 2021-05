Buffon: " Prossimo anno? Ho ricevuto un sms folle da una società italiana"

Buffon ieri ha concluso la sua esperienza in bianconero alzando la sesta Coppa Italia della sua carriera (5 alla Juventus e una la Parma). "il finale perfetto, la finale perfetta". Questo il messaggio pubblicato ieri sul suo profilo Instagram per descrivere la serata di ieri. Il club gli ha affidato per la premiazione la fascia da capitano (che sul campo aveva Chiellini) per omaggiarlo. Ora, riporta la Gazzetta dello Sport, c'è curiosità di sapere cosa farà nell'immediato futuro. Il portiere ha risposto così a questa domanda.

"Ho avuto sinceramente tanti contatti in questo periodo e sto analizzando le proposte che ho avuto. Quella che reputerò più stimolante e quando troverò un folle più folle di me lo seguirò. Ultimamente mi è arrivato il messaggio di un dirigente di una società che quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi e a me piace questo”.

Potrebbe essere Mourinho ad aver mandato quel Sms? la follia ci sarebbe, e la Roma cerca un portiere. Solo il tempo svelerà se sia questa la risposta e se Buffon prenderà quella strada.