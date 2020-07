Brozovic multato e non più inamovibile. E Conte sacrifica un altro pilastro

Brozovic è stato protagonista di un episodio molto spiacevole nella nottata di sabato, quando è stato fermato sui navigli e gli è stata ritirata la patente, dal momento che aveva superato il limite consentito dalla legge per quanto riguarda il tasso alcolico. Il croato ha superato un semaforo rosso, ed è stato per questo fermato dalle forze dell'ordine.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato la notizia riguardante il fatto che la società è intervenuta sanzionando con una multa il suo giocatore. L'ammontare della multa è stato di 100.000 euro, ma ci sarebbe anche dell'altro. Oltre tale episodio infatti la società non sarebbe così convinta di continuare a puntare sul giocatore. Questo a causa di una crescita che non è proseguita come ci si aspettava ma anche per alcuni limiti caratteriali. La dirigenza è disposta quindi ad ascoltare eventuali offerte.

Così come lo farà per Skriniar, che secondo Tuttosport è sulla lista dei partenti. L'Inter infatti starebbe valutando diversi profili per la difesa, e nel caso in cui in club si presentasse con una cifra superiore ai 60 milioni di euro allora la partenza potrebbe davvero concretizzarsi.