Brozovic Inter, segnali di insofferenza: futuro lontano da Milano?

In casa Inter il tempo per programmare la prossima stagione non è molto. In attesa dell'incontro decisivo per il futuro dei nerazzurri fra Antonio Conte e Steven Zhang, a tenere banco in queste ore sono alcuni indizi social lanciati dal centrocampista Marcelo Brozovic, che a quanto pare vedrebbe eventualmente di buon grado un suo futuro lontano da Milano.

Al momento sono solo ipotesi ma come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno scambio di battute con un tifoso su Instagram non farebbe presagire nulla di buono. Infatti, in molti hanno percepito un certo mal di pancia da parte del croato che alla provocazione del tifoso che affermava di vederlo come un mezzo giocatore e soprattutto lontano da Milano, ha risposto con un simbolico "speriamo".

Inoltre, a completare il tutto, c'è stato anche un like di Brozovic ad una pagina tedesca in cui si parlava di un passaggio definitivo al Bayern Monaco da parte del suo ex compagno di squadra Ivan Perisic.

Indizi di un probabile addio? Chissà....