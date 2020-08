Brozovic Inter, non solo il Real: occhio a Bayern Monaco e PSG

Brozovic Inter, saranno delle settimane importanti per il futuro del croato a Milano. Infatti come riporta l'edizione odierna di TuttoSport, sul croato si sarebbe fatto vivo l'interesse dalla Bundesliga del Bayern Monaco e dalla Ligue 1 del PSG. Non vanno dimenticati poi club come il Real Madrid (che vorrebbe inserire nell'affare il terzino Reguillon) e sullo sfondo il Liverpool che già da tempo segue il calciatore.

Secondo il quotidiano i più interessati sarebbero i tedeschi che dopo le uscite di Thiago Alcantara e Javi Martinez - entrambi pronti a lasciare la Baviera - concentrerebbero tutti gli sforzi sul centrocampista croato. L'Inter rimane in attesa di novità in quanto - come riportato - il 27enne vice-campione del mondo, in nerazzurro dal 2015, è l’elemento più prezioso per fare cassa con le cessioni, insieme a Milan Skriniar. Il croato ormai non è considerato più incedibile visti i diversi problemi caratteriali e di comportamento mostrati durante quest'ultima stagione, che non sono piaciuti nè alla dirigenza nè al mister.

Con il club tedesco poi si riparlerà di Perisic - che difficilmente rimarrà all'Inter - per capire se ci sono dei margini di trattativa, in quanto l'esterno piace molto a mister Flick. Defilato per ora il PSG che però vedrebbe Brozovic come un ottimo rinforzo per la mediana da affiancare a Verratti o come alternativa all'italiano.